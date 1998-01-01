Издательство "Наука и Технологии"
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ВНИМАНИЕ!!!

Уважаемые подписчики!

С января 2014 года на нашем сайте доступна новая форма подписки на электронные версии ВСЕХ ЖУРНАЛОВ - постатейно. Вы можете оформить подписку как на полнотекстовую версию журнала, так и на одну или несколько интересующих Вас статей.

ООО «Наука и технологии» (организовано в 1998 г.) представляет собой издательский комплекс, выпускающий в основном научно-технические журналы. 

В настоящее время это следующие ежемесячные журналы:

  • «Все материалы. Энциклопедический справочник». Гл. редактор акад. РАН А.А. Берлин
  • «Деформация и разрушение материалов». Гл. редактор  д-р физ.-мат. наук, проф. A.M. Глезер
  • «Клеи. Герметики. Технологии». Гл. редактор акад. РАН А.А. Берлин
  • «Коррозия: материалы, защита». Гл. редактор акад.РАН РФ А.Ю.Цивадзе
  • «Материаловедение». Гл. редактор акад. РАН К.А. Солнцев
  • «Производство проката». Гл. редактор  д-р техн. наук, проф. А.В.Дуб
  • «Ремонт, восстановление, модернизация». Гл. редактор  д-р техн. наук, проф. Н.И. Баурова
  • «Телекоммуникации». Гл. редактор  д-р техн. наук, проф. В.С.Титов
  • «Технология металлов». Гл. редактор акад. РАН А.И. Рудской
  • «Химическая технология». Гл. редактор акад. РАН А.И.Холькин
  • «Электрика» (Выпуск будет прекращен с января 2016 г.)
  • «Электрометаллургия». Гл. редактор д-р техн. наук, проф. В.А. Гейкин
  • «Энциклопедия инженера-химика»( Выпуск прекращен с июля 2015 г.) 
  • "Тепловые процессы в технике" Гл. редактор член-корр. РАН О.М.Алифанов

Все журналы рекомендованы ВАК для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

Детальную информацию о журналах можно получить на других страницах сайта.

ВНИМАНИЕ!!!

Уважаемые подписчики!

Со второго полугодия 2016 года ООО "Наука и технология" НЕ публикуется в каталоге ОАО "Агентство Роспечать". Просим вас подписываться на наши издания по индексам АК-С (ООО "Агентство "Книга-сервис").

В связи с участившимися случаями распространения контрафактной продукции и невыполнения договорных обязательств со стороны некоторых подписных агентств, убедительная просьба оформлять подписку только в рекомендуемых агентствах (список приведен ниже). Также напоминаем, что все журналы , выпускаемые ООО «Наука и технологии», снабжены голограммой на первой сторонке обложки. При отсутствии голограммы просьба незамедлительно сообщать об этом в издательство по тел.(495)223-09-10 или E-mail: market@nait.ru.

Рекомендуемые подписные агентства:
ООО «УРАЛ-ПРЕСС», ООО «АГЕНТСТВО «КНИГА-СЕРВИС», ЗАО «МК-ПЕРИОДИКА»,
ООО «ИНФОРМНАУКА».


  На нашем сайте открыта электронная подписка на полнотекстовые версии всех журналов. Доступ к Личному кабинету Вы получите после регистрации

 

ВНИМАНИЕ!!!

Уважаемые подписчики,

Зарегистрировавшись на нашем сайте, Вы сможете в своем личном кабинете подписаться на архивы всех журналов выпуска 2009 - 2012 г.г. и за небольшую плату (стоимость архива одного журнала за год — 250 руб., четырех журналов — 900 руб., четырнадцати журналов — 1500 руб.) получить доступ к заинтересовавшим Вас журналам и огромному количеству необходимой информации.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru