Издательство "Наука и Технологии"

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ООО «Наука и технологии» (организовано в 1998 г.) представляет собой издательский комплекс, выпускающий в основном научно-технические журналы. В настоящее время это следующие ежемесячные журналы: «Все материалы. Энциклопедический справочник». Гл. редактор акад. РАН А.А. Берлин

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«Производство проката». Гл. редактор д-р техн. наук, проф. А.В.Дуб

«Ремонт, восстановление, модернизация». Гл. редактор д-р техн. наук, проф. Н.И. Баурова

«Телекоммуникации». Гл. редактор д-р техн. наук, проф. В.С.Титов

«Технология металлов». Гл. редактор акад. РАН А.И. Рудской

акад. РАН А.И. Рудской «Химическая технология». Гл. редактор акад. РАН А.И.Холькин

«Электрика» (Выпуск будет прекращен с января 2016 г .)

«Электрометаллургия». Гл. редактор д-р техн. наук, проф. В.А. Гейкин

«Энциклопедия инженера-химика»( Выпуск прекращен с июля 2015 г.)

"Тепловые процессы в технике" Гл. редактор член-корр. РАН О.М.Алифанов Все журналы рекомендованы ВАК для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. Детальную информацию о журналах можно получить на других страницах сайта.

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