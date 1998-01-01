Издательство "Наука и Технологии"

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С января 2014 года на нашем сайте доступна новая форма подписки на электронные версии ВСЕХ ЖУРНАЛОВ - постатейно. Вы можете оформить подписку как на полнотекстовую версию журнала, так и на одну или несколько интересующих Вас статей.
ООО «Наука и технологии» (организовано в 1998 г.) представляет собой издательский комплекс, выпускающий в основном научно-технические журналы.
В настоящее время это следующие ежемесячные журналы:
- «Все материалы. Энциклопедический справочник». Гл. редактор акад. РАН А.А. Берлин
- «Деформация и разрушение материалов». Гл. редактор д-р физ.-мат. наук, проф. A.M. Глезер
- «Клеи. Герметики. Технологии». Гл. редактор акад. РАН А.А. Берлин
- «Коррозия: материалы, защита». Гл. редактор акад.РАН РФ А.Ю.Цивадзе
- «Материаловедение». Гл. редактор акад. РАН К.А. Солнцев
- «Производство проката». Гл. редактор д-р техн. наук, проф. А.В.Дуб
- «Ремонт, восстановление, модернизация». Гл. редактор д-р техн. наук, проф. Н.И. Баурова
- «Телекоммуникации». Гл. редактор д-р техн. наук, проф. В.С.Титов
- «Технология металлов». Гл. редактор акад. РАН А.И. Рудской
- «Химическая технология». Гл. редактор акад. РАН А.И.Холькин
- «Электрика» (Выпуск будет прекращен с января 2016 г.)
- «Электрометаллургия». Гл. редактор д-р техн. наук, проф. В.А. Гейкин
- «Энциклопедия инженера-химика»( Выпуск прекращен с июля 2015 г.)
- "Тепловые процессы в технике" Гл. редактор член-корр. РАН О.М.Алифанов
Все журналы рекомендованы ВАК для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.
Детальную информацию о журналах можно получить на других страницах сайта.
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Уважаемые подписчики!
Со второго полугодия 2016 года ООО "Наука и технология" НЕ публикуется в каталоге ОАО "Агентство Роспечать". Просим вас подписываться на наши издания по индексам АК-С (ООО "Агентство "Книга-сервис").
В связи с участившимися случаями распространения контрафактной продукции и невыполнения договорных обязательств со стороны некоторых подписных агентств, убедительная просьба оформлять подписку только в рекомендуемых агентствах (список приведен ниже). Также напоминаем, что все журналы , выпускаемые ООО «Наука и технологии», снабжены голограммой на первой сторонке обложки. При отсутствии голограммы просьба незамедлительно сообщать об этом в издательство по тел.(495)223-09-10 или E-mail: market@nait.ru.
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